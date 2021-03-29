29 Mart 2021, Pazartesi
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 3 oyuncuyu kadroya aldığını duyurdu!
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Takımı'mız Letonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. "İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok." diyen deneyimli teknik adam, "Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı, Altınordu'dan Enis Destan'ı Milli Takım'a aldık." şeklinde konuştu.
29.03.2021
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