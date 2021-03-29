29 Mart 2021, Pazartesi
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Ozan Tufan'dan Türkiye - Letonya maçı öncesi transfer açıklaması! Premier Lig...
Milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takım'ımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde salı günü Letonya ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Yıldız oyuncu, Premier Lig'de oynamak istediğini ifade ederken "İnşallah en kısa zamanda gidebilirim" dedi.
29.03.2021
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