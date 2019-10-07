07 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
07.10.2019

Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum 07.10.2019
A Milli Takım 574. sınavına çıkıyor A Milli Takım 574. sınavına çıkıyor 10.09.2019
Milliler Moldova deplasmanında Milliler Moldova deplasmanında 10.09.2019
A Milli Takım Moldova'da A Milli Takım Moldova'da 09.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kenan Karaman: Kolay bir maç değildi Kenan Karaman: Kolay bir maç değildi 08.09.2019
Ozan Tufan: Kilidi açmak zor oldu Ozan Tufan: Kilidi açmak zor oldu 08.09.2019
''Göğsümde en güzel bayrağı taşıdım'' ''Göğsümde en güzel bayrağı taşıdım'' 08.09.2019
Şenol Güneş: 1-0 onlar için iyi skor Şenol Güneş: 1-0 onlar için iyi skor 08.09.2019
Başkan Erdoğan millileri soyunma odasında ziyaret etti Başkan Erdoğan millileri soyunma odasında ziyaret etti 08.09.2019
Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt! Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt! 08.09.2019
Erman Toroğlu: İyi oynamıyoruz Erman Toroğlu: İyi oynamıyoruz 07.09.2019
Türkiye 2-3 İngiltere (ÖZET) Türkiye 2-3 İngiltere (ÖZET) 07.09.2019
Milliler 573. sınavına çıkıyor Milliler 573. sınavına çıkıyor 07.09.2019
Millilerin konuğu Andorra Millilerin konuğu Andorra 07.09.2019
İşte Ümit Millilerimizin ikinci golü İşte Ümit Millilerimizin ikinci golü 06.09.2019
İşte Ümit Millilerimizin golü İşte Ümit Millilerimizin golü 06.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum
İşte 'VAR'sız puan durumu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fatih Terim için flaş istifa iddiası!
Fatih Terim'den flaş Linnes kararı
Fatih Terim Selçuk İnan'ın üstünü çizdi! Şok sözler
Erzurumspor - Altınordu maçında şoke eden olay!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör