A Milli Futbol Takımı'nda Lüksemburg mesaisi!
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:45
A Milli Futbol Takımı'nda Lüksemburg mesaisi! 20 Eylül 2022 | 12:00
04:41
İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler'den Milli Takım açıklaması! 20 Eylül 2022 | 12:00
02:26
A Milli Takım'ın oyuncularından Onur Bulut konuştu! 19 Eylül 2022 | 12:00
04:28
A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 19 Eylül 2022 | 12:00
01:24
Cengiz Ünder: Umarım bir an önce B Ligi'ne çıkarız 23 Haziran 2022 | 12:00
04:02
Kuntz'dan galibiyet sözleri! "Gurur duyuyorum" 15 Haziran 2022 | 12:00
10:14
Danimarka U21 3-2 Türkiye U21 | MAÇ ÖZETİ 14 Haziran 2022 | 12:00
00:36
GOL | Danimarka 3-2 Türkiye 14 Haziran 2022 | 12:00