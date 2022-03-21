A Milli Futbol Takımı Portekiz'e gitti
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. 24 Mart Perşembe günü oynanacak mücadele için ay-yıldızlılar Portekiz'e gitti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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