A Milli Takım Portekiz'de antrenmanlara başladı!
Katar 2022 Dünya Kupası'na gidiş biletine sahip olmak isteyen A Milli Futbol Takımı'mız 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile Porto'nun Dragao Stadyumu'nda zorlu bir maça çıkacak. Milli oyuncularımız Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde Porto'da çalışmalarını sürdürüyor. Milliler Portekiz'i elemeleri halinde İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İşte zorlu müsabaka öncesi Milli Takım'ın antrenmanı...
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