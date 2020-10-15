15 Ekim 2020, Perşembe
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sonuna kadar gideceğiz
UEFA Uluslar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı'mız Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'la 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında ay-yıldızlılarımızın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Son iki maçı kazanarak turnuvayı kapatmak istiyoruz. Kazansaydık, daha iddialı duruma gelebilirdik. Ama sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.
15.10.2020
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