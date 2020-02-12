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Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu viraj

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
12.02.2020

Galatasaray kupada zoru başarmak istiyor.

Sarı kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan sarı kırmızılılar, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. saat 20.30'da başlayacak müsabaka A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

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