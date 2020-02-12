Galatasaray'dan zirve hesapları
Zirve yolunda seri galibiyetlere imza atan Galatasaray, liderlik hesapları yapıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan sarı kırmızılı ekip art arda 5 maçını kazanarak büyük bir sıçrayışa imza attı.
Sivasspor'la puan farkını 3'e indiren Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1 puan, Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde yer aldı.
Takımının performansından memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına gelecek maçlarla ilgili uyarılarda bulunurken, "liderliğe yükselmeden gevşemek yok" mesajını verdi.
Son 5 maçta 15 puan toplayarak zirve yürüyüşüne yeniden başlayan sarı kırmızılılar bu süreçte 17 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
Bu sezon süper lig'de 21 maçta kalesinde sadece 17 gol gören Galatasaray ligin en gol yiyen takımı durumunda... Birçok maçta kalesinde devleşen Muslera bu sonuçta başrolü oynarken kalesinde 20 gol gören Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor sarı-kırmızılı ekibi takip eden 2 takım oldu.
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