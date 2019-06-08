Zeki Uzundurukan: "Diagne 18 milyon euro!"

Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da katıldığı Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalrda bulundu. Uzundurukan, Galatasaray'ın Diagne için düşündüğü rakamın 18 milyon euro olduğunu ve sarı kırmızılı ekibin bu rakam civarında teklif gelmesi durumunda transfere onay vereceğini belirtti.