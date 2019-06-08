08 Haziran 2019, Cumartesi
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Zeki Uzundurukan: "Onyekuru bir yıl daha Galatasaray'da"
Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da katıldığı Transfer Raporu programında Galatasaray'ın Onyekuru konusunda izleyeceği yolu açıkladı. Uzundurukan, Galatasaray'ın Henry Onyekuru'yu Everton'dan bir sezonluğuna daha kiralayacağını söyledi.
08.06.2019
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