08 Haziran 2019, Cumartesi

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Zeki Uzundurukan: "Onyekuru bir yıl daha Galatasaray'da"

Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da katıldığı Transfer Raporu programında Galatasaray'ın Onyekuru konusunda izleyeceği yolu açıkladı. Uzundurukan, Galatasaray'ın Henry Onyekuru'yu Everton'dan bir sezonluğuna daha kiralayacağını söyledi.
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