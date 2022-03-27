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Yusuf Günay A Spor'a konuştu! "Bu sistem Galatasaray'a yakışmadı"

Galatasaray'da kulübün eski yöneticisi Yusuf Günay, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Günay, "Kendi dönemimizde Galatasaray için en iyisini yapmaya çalıştık. Alınan kararlar kulübümüze hayırlı olsun. Galatasaray gibi bir camiaya modası geçmiş bir oylama sistemi yakışmadı. Bunu bizlerin değiştirmesi lazım. Tüzük değişikliği yapılacak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

27 Mart 2022 | 09:01
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