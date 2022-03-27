Galatasaray seçime gidiyor! Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmezken mali açıdan ibra edildi. Sarı-kırmızı kulüp, bu kararın ardından seçime gidecek. Seçimde idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas aday olamayacak. İbra kararını değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılı kulüpte bundan sonra yaşanacak süreci anlattı. (GS spor haberi)
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