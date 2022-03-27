Galatasaray'da Ünal Aysal gelişmesi! Aday olacak mı?
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programında flaş açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Ünal Aysal, kesinlikle aday olacak. Kemik ekibiyle bir araya gelip, 1-2 güne kadar adaylığını açıklamasını bekliyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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