03 Haziran 2019, Pazartesi
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Vedat Muriç Galatasaray'ı açıkladı
Fenerbahçe'nin de transfer gündemindeki Vedat Muriç, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.
03.06.2019
Süper Lig''de sezonun da sona ermesiyle transfer gündemi de ısınmaya başladı.
Adı en çok transfer haberlerine karışan isimlerin başında ise Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç var.
Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı, daha sonra Galatasaray'ın da ilgilenmeye başladığı Vedat Muriç, A Spor'a özel açıklama yaptı. 25 yaşındaki Kosovalı forvet, açıklamasında "Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, daha önce 2,5 milyon euro teklif yapan Galatasaray'ın teklifini 500 bin euro daha artırarak 3 milyon euro'ya yükselttiği, yanında bir de oyuncu teklif ettiği ve taraflar arasında sözlü anlaşma sağlandığı öğrenildi.
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