03 Haziran 2019, Pazartesi

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Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Avrupa ligleri ve kupalarında 2018-19 sezonunun sona ermesinin ardından önümüzdeki sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve kuraya hangi torbadan girecekleri belli oldu.
03.06.2019

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