İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi

Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı, daha sonra Galatasaray'ın da ilgilenmeye başladığı Vedat Muriç, A Spor'a özel açıklama yaptı. 25 yaşındaki Kosovalı forvet, açıklamasında "Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, daha önce 2,5 milyon euro teklif yapan Galatasaray'ın teklifini 500 bin euro daha artırarak 3 milyon euro'ya yükselttiği, yanında bir de oyuncu teklif ettiği ve taraflar arasında sözlü anlaşma sağlandığı öğrenildi.