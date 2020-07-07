Turgay Şeren - Portre

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Turgay Şeren'in 4. yıl dönümü. Kaleciliği direkler arasından ceza sahasına taşıyan Şeren; hızlı karar verebilme özelliği, yer tutma ustalığı ve golü en kolay hazırlayan uzun degajlarıyla kaleciliğe çığır açan bir ustaydı. İşte Turgay Şeren'in hayat hikayesi...

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