Falcao kendini unutturdu

Son olarak Trabzonspor maçını tribünden takip eden Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sarı-kırmızılıların ligde ve Avrupa'da çıktığı karşılaşmaların yüzde 44'ünde yer almadı.

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