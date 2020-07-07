07 Temmuz 2020, Salı

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Galatasaray Alanya'ya gitti

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Alanya'ya hareket etti. Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kafilede yer almazken, sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
07.07.2020
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