22 Ekim 2020, Perşembe
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Turgay Demir: Mustafa Cengiz ve Fatih Terim Galatasaray bir okyanus siz bir damlasınız
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, "Mustafa Cengiz ve Fatih Terim Galatasaray bir okyanus, siz bir damlasınız. Galatasaray hayatınızdan çıkarsa siz yoksunuz, Galatasaray ile büyüdünüz. Galatasaray'a saygı gösterin, kulübün çıkarları için egolarınızı aldırın." dedi.
22.10.2020
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