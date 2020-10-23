Hıncal Uluç: Mustafa Cengiz'i kim eleştiriyorsa yüzde 100 haksızdır

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili de konuşan usta yorumcu, "Mustafa Cengiz yerden göğe kadar haklıdır, onu kim eleştiriyorsa yüzde 100 haksızdır." dedi.

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