Turgay Demir: Mustafa Cengiz 'Fatih Terim benim elemanımdır' diyor

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Mustafa Cengiz, 'Fatih Terim benim elemanımdır' diyor. Başkan o lafı ezbere söylemiyor." dedi.

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