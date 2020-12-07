Turgay Demir: Galatasaray Diagne'ye göre oynamaya başladı!

A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Galatasaray'ın son haftalarda yükselen yıldızı Mbaye Diagne için usta yorumcu Turgay Demir değerlendirmelerde bulundu. Son haftalarda fileleri havalandırmayı başaran Sengelli golcü için Demir "Galatasaray Diagne'ye göre oynamaya başladığı için Diagne skor yapıyor" ifadelerini kullandı.

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