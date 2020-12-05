Erman Toroğlu: Muslera Falcao'dan daha çabuk sahalara dönecek

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan Radamel Falcao ile ilgili "Ayağı kırılan Muslera, Falcao'dan daha çabuk sahalara dönecek." dedi.

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