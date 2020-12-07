Turgay Demir: Taylan Antalyalı Galatasaray'ın en iyi transferi!

A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemini değerlendiren Taylan Antalyalı için övgü dolu ifadeler kullandı. Demir açıklamasında "Galatasaray'ın bu sezonki en iyi transferi Taylan Antalyalı. Çizgisini hiç bozmadı, iyi gidiyor." dedi.

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