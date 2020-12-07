07 Aralık 2020, Pazartesi
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Turgay Demir: Taylan Antalyalı Galatasaray'ın en iyi transferi!
A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemini değerlendiren Taylan Antalyalı için övgü dolu ifadeler kullandı. Demir açıklamasında "Galatasaray'ın bu sezonki en iyi transferi Taylan Antalyalı. Çizgisini hiç bozmadı, iyi gidiyor." dedi.
07.12.2020
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