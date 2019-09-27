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Turgay Demir: Fenerbahçe korkusu Galatasaray'ı bitiriyor

A Spor yorumcusu Turgay Demir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbiyi yorumladı. Demir, Galatasaray'ın derbiyi kolay kolay kazanamayacağını, Fenerbahçe korkusunun Galatasaray'ı bitirdiğini söyledi.
27.09.2019

A Spor yorumcusu Turgay Demir Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi yorumladı.

İşte Demir'in açıklaması:

Falcao gol atar fakat Galatasaray maçı kazanamaz. Ben beraberlik diyorum. Fenerbahçe korkusu Galatasaray'ı bitiriyor. Normalde evinde oynayan takımlar yüzde 60 favoridir. Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray kendisini 15 gün öneden geriyor. Bu psikolojik avantaj Fenerbahçe'nin elinde olduğu sürece Galatasaray Fenerbahçe'yi kolay kolay yenemez.

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