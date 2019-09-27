27 Eylül 2019, Cuma

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Galatasaray'da hedef 3 puan

Transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray sezona istediği başlangıcı yapamadı... 5 haftada 8 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisinden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
27.09.2019

Transfer döneminde Christian Luyindama, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Florin Andone, Emre Mor, Ozornwafor, Ryan Babel, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Falcao, Okan Kocuk, Steven Nzonzi, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da en çok ses getiren isim Radamel Falcao oldu.

Mbaye Diagne'yi Club Brugge'a kiralayan sarı kırmızılılar Kolombiyalı yıldızın transferiyle şampiyonlar ligi için iddialı bir takım kurdu.

Transferinin gecikmesi nedeniyle Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıran Falcao ilk olarak Türk Telekom Stadı'ndaki Kasımpaşa maçında forma giydi... Sarı-kırmızılılar Falcao'nun forma giymediği ilk 3 haftada 5 puan kaybetti.

Kasımpaşa maçıyla ilk kez Galatasaray formasını giyen Falcao, 1-0 sona eren karşılaşmada takımı adına galibiyet golünü attı ve müthiş bir başlangıç yaptı.

Ligdeki Kasımpaşa mücadelesi sonrası sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına çıktı... Sarı-kırmızılılar deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı ve Devler Ligi'ne puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi dönüşü Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray rotasyonlu bir kadroyla mücadele etti... Yeni transfer Andone'nin ilk kez forma giydiği maçta sarı-kırmızılılar son dakikalara kadar üstün götürdüğü karşılaşmada 1 puana razı oldu...

Galatasaray adına ilk haftaların en olumsuz gelişmelerinden biri Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in aldığı cezaydı... Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında kulübedeki yerini alamadı... Fatih Terim kritik Fenerbahçe derbisinde de takımının başında olamayacak...

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