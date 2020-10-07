07 Ekim 2020, Çarşamba
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Turgay Demir: Falcao'yu koy Fenerbahçe'ye çuvalla gol atar
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Falcao'nun form durumuna da değinen Demir, "Samatta'yı çıkar Falcao'yu koy o kadroya, çuvalla gol atar." ifadelerini kullandı.
07.10.2020
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