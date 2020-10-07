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Emre Kaplan: Galatasaray yönetiminin toplantısının ana öznesi Fenerbahçe'ydi

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Muhabir Masası programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Galatasaray yönetiminin toplantısının ana öznesi Fenerbahçe'ydi." dedi.
07.10.2020
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