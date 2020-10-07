Galatasaray'da kim liste dışı kalacak?

Galatasaray'ın takım kadrosunda 15 yabancı bulunuyor. 1 yabancının lisansını askıya almak zoruna olan Aslan'da ise 2 aday belirlendi. Biri sakatlığı süren Fernando Muslera, öbürü ise Valentine Ozornwafor... G.Saray, transfer döneminin bitmediği ülkelerden Ozornwafor için teklif bekliyor. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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