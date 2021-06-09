Transferde müjdeyi verdi! "Alex Moreno ile mutabakata varıldı"

Galatasaray'da tüm gözler yapılacak seçime çevrilmişken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılıların teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. Alex Moreno ismine de değinen Kaplan, "Real Betis'le birkaç gün içinde görüşmeler başlayacak. Oyuncuyla mutabakata varıldı, kiralama bedeli ve opsiyon konusunda anlaşma yakın" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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