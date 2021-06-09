09 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Marsilya'dan dudak uçuklatan rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor muhabiri Emre Kaplan, Spor Gündemi programına bağlanarak Galatasaray'daki transfer gelişmelerini aktardı. Kaplan, Fransız ekibi Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığını söyledi. (GS spor haberi)
09.06.2021
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