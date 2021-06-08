08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'ın Finansal Fair-Play anlaşması bitiyor ama..."
A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, Galatasaray'daki gündemi açıkladı. Kaplan, "Sarı kırmızılıların FFP anlaşması bitiyor ama çok da değişen bir şey olmayacak. Galatasaray'ın transfer için kaynak oluşturması gerekecek, yine satış yapmadan oyuncu alamayacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
08.06.2021
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