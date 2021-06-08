08 Haziran 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'ın Finansal Fair-Play anlaşması bitiyor ama..."

A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, Galatasaray'daki gündemi açıkladı. Kaplan, "Sarı kırmızılıların FFP anlaşması bitiyor ama çok da değişen bir şey olmayacak. Galatasaray'ın transfer için kaynak oluşturması gerekecek, yine satış yapmadan oyuncu alamayacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
08.06.2021
ABONE OL

DİĞER
FFP anlaşması bitiyor ama... "FFP anlaşması bitiyor ama..." 08.06.2021
Gedson'da flaş gelişme! Terim takımın başında kalırsa... Gedson'da flaş gelişme! "Terim takımın başında kalırsa..." 08.06.2021
Diagne'yi sahada görebiliriz "Diagne'yi sahada görebiliriz" 08.06.2021
Canlı yayında açıkladı! Onyekuru ve Feghouli kalacak mı? Canlı yayında açıkladı! Onyekuru ve Feghouli kalacak mı? 08.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Tüzemen'den seçim eleştirisi! Birleşme aklı verenler... Tüzemen'den seçim eleştirisi! "Birleşme aklı verenler..." 07.06.2021
G.Saray Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray Moreno transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları 07.06.2021
G.Saray'ı yönetecek isimler belli oldu! G.Saray'ı yönetecek isimler belli oldu! 07.06.2021
Çarpıcı sözler! G.Saray'da hiçbir hazırlık yok Çarpıcı sözler! "G.Saray'da hiçbir hazırlık yok" 07.06.2021
Işın Çelebi seçimden neden çekildi? Işın Çelebi seçimden neden çekildi? 06.06.2021
Adnan Polat detayını açıkladı! Terim ile asla çalışmaz Adnan Polat detayını açıkladı! "Terim ile asla çalışmaz" 06.06.2021
Dev transfer harekatı! 4 ayrılık 1 transfer... Dev transfer harekatı! 4 ayrılık 1 transfer... 06.06.2021
Galatasaray'a sert Fatih Terim eleştirisi! Galatasaray'a sert Fatih Terim eleştirisi! 06.06.2021
2 yıldızla anlaşma tamam! O tarihten sonra... 2 yıldızla anlaşma tamam! O tarihten sonra... 06.06.2021
G.Saray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi G.Saray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi 05.06.2021
G.Saray'da 3 imza birden! Canlı yayında açıkladı G.Saray'da 3 imza birden! Canlı yayında açıkladı 05.06.2021
Çalhanoğlu'nun menajeri G.Saray başkan adayıyla görüşmeye geliyor Çalhanoğlu'nun menajeri G.Saray başkan adayıyla görüşmeye geliyor 04.06.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör