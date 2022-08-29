Trabzonspor - Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! "Rakibe pozisyon vermiyorlar"
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçı 0-0 sona erdi. Mücadele sonrası A Spor yorumcusu Mehmet Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray'da Okan Buruk sonrası savunma anlamında maç maç çok iyi işler yapılıyor. Rakiplerine pozisyon vermiyorlar." dedi.
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