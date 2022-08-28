TRANSFER HABERLERİ - Flaş Cengiz Ünder iddiası! "Gideceği yer Galatasaray olur"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili son gelişmeleri Spor Ajansı programında aktardı. Ünder, sarı-kırmzılıların transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili "Marsilya'da Cengiz Ünder için Galatasaray'ın istediği gibi bir ortam oluşacak gibi gözüküyor. Bu da Galatasaray'ın lehine olur. Cengiz Ünder, Marsilya'dan ayrılırsa gideceği yer Galatasaray olur." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)
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