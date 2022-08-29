Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri! "Kulübeye çekilmeli"
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle noktalanan Trabzonspor - Galatasaray maçını Sabah Sporu programında değerlendirdi. Korkmaz; Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Sergio Oliveira ve Patrick van Aanholt ile ilgili "Beklentinin çok altındalar. Ben artık Kerem'in kulübeye çekilmesi gerektiğini samimiyetle söylüyorum." dedi. (GS spor haberi)
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