22 Eylül 2021, Çarşamba
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Toroğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! "Önce Fatih Terim sonra yönetim istifa derler"
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu ve mücadelenin ilk yarısını 2-0'lık mağlubiyetle kapattı. İlk 45 dakikayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim'e istifa demeye başladı taraftarlar. Futbolcuları yuhalamayın demek, bana da yapmayın bunu demek, sabredin demek. Futbolcu üzerinden kendisini kurtarmaya çalışıyor Fatih Terim. Önce Fatih istifa derler sonra yönetim istifa derler." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
22.09.2021
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