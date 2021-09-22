Erman Toroğlu Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı! "G.Saray top oynamıyor"

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısını G.Saray 2-0 yenilgiyle kapattı. Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray top oynamıyor. Kayserispor çok akıllı oynuyor. Kayseri daha takım gibi oynuyor, Galatasaray ise bireysel oynuyor." şeklinde konuştu.

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