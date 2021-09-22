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Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Hakem Galatasaray'dan daha iyi oynuyor"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun ilk yarı performansını değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarıda fena maç yönetmedi. Şu bir gerçek, hakem Galatasaray'dan daha iyi oynuyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
22.09.2021
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