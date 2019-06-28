Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dört oyuncusunu vazgeçilmez olarak görüyor. Süper Lig'de üst üste üç kez şampiyon olmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda tecrübeli teknik adam gelecek sezon planlarını Muslera, Marcao, Luyindama ve Feghouli üzerine yapacak.