28 Haziran 2019, Cuma
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Bruma'nın yeni adresi belli oldu
İki sezon önce Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Bruma'nın yeni adresi Hollanda ekibi PSV Eindhoven oldu. Galatasaray'da oynadığı süreçte de PSV'nin Portekizli yıldız isimle ilgilendiği biliniyordu. 24 yaşındaki oyuncunun adı son dönemde Galatasaray'la da yeniden anılmaya başlamıştı.
28.06.2019
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