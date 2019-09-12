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Taylan 6 yıl aktarmalı Galatasaray'da
Galatasaray'ın Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı'nın 2013 yılında sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü öğrenildi.
12.09.2019
Galatasarayla Taylan Antalyalı'nın yolu 6 yıl sonra kesişti. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre Fatih Terim'in 2013 yılında görev yaptığı dönemde de genç oyuncunun transfer edilmesini istediği belirtildi. O yıl Bucaspor'da forma giyen Taylan için Galatasarayla İzmir ekibinin bonservis konusunda anlaşamadığı ve transferin gerçekleşemediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Erzurumsporla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncunun, kadroya katılmasını yeniden isteyen Fatih Terim'in başarılı futbolcuya yeni Selçuk gözüyle baktığı iddia edildi. Galatasaray transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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