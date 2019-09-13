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Mustafa Cengiz'den Riva-Florya açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut'un Riva-Florya protokolleri hakkında fesih süreci başlatmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
13.09.2019

Sarı kırmızılı kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde kabri başında anıldığı törene katılan Mustafa Cengiz, tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cengiz, Emlak Konut'un Galatasaray'la imzaladığı Riva-Florya protokollerinin feshi için süreç başlatması hakkında şunları söyledi:

"Dün Emlak Konut genel müdürü ve yönetim kurulu başkanıyla bir araya geldik. Bazı şeylere komplo teorisi demiyoruz ama son Divan Kurulu toplantısında Kemerburgaz konusunun neden gündeme geldiğini o anda çözememiştim. Ben yine ihtimal vermiyorum ama izliyoruz. Görüşmler devam ediyor. Biz bir çözüm yolu arıyoruz. Kim bizim çözüm yolu aradığımız? Devletimiz... Ben de devletten geldim. Bizim önceliğimiz devlettir ve onu oluşturan millettir. Devletimize en ufak zarar gelsin istemiyoruz. Ama maalesef, Kemerburgaz'ın üzerinde bize terk edilen arazi sakat. Buradaki madenciyle ilgili tedbir kararı alındığını devletin ilgili kurumlarının geç öğrendiğini öğrendik. Öyle bir durum yaratılmış ki, sanki Kemerburgaz'daki arazi boş da Galatasaray gitmiyor. Devletle kavga edeek hiç bir yere varamazsınız. Bütün spor kulüpleri olduğu gibi Galatasaray da devletimize çok şey borçludur. Fakat Riva ve Florya'da istediğimizi bulamadık. Emlak Konut da bulamadı. İki taraf da haklı. Bunun en adil ve makul çözümü nedir buna bakıyoruz. Çünkü Kemerburgaz adli bir sürece girdi. Bu adli sürecin ne kadar süreceği meçhul. Biz Galatasaray'a zarar getirecek hiçbir eylem ve olayın içinde asla olmayız, izin vermeyiz. Zaten devletimizin de öyle bir amacı yok. Devletimiz her zaman Galatasaray'ın yanında olmuştur. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Görüşmeler devam ediyor. Bu fesih sürecinde çeşitli yollar arıyoruz. Her iki taraf için en uygun çözümü bulmaya uğraşıyoruz."

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