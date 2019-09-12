Babel Uefa'nın anketinde birinci oldu

Galatasaraylı Ryan Babel, Uefa'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak anketinde birinci oldu.

Uefa'nın anketinde Babel birinci oldu. Galatasaraylı futbolcu, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin twitter adresinden başlatılan anketinde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak anketinde en çok oyu alan isim oldu. Uefa Şampiyonlar Ligi'nin twitter hesabından dün başlatılan ankette, Hollandalı yıldızın yanısıra İcardi, Ramsey ve Kostas Manolas yer aldı. Toplam 46 bin 579 takipçinin katıldığı ankette Babel, oyların yüzde 65'ini aldı. İcardi yüzde 21, Rmasey yüzde 9 Manolas ise yüzde 5 oy oranıyla sarı-kırmızılı futbolcuyu takip etti.