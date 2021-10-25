25 Ekim 2021, Pazartesi
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SÜPER LİG HABERLERİ - İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan istatistikler!
Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde A Spor editörü Furkan Bozoğlu, iki İstanbul ekibinin istatistiklerini canlı yayında paylaştı. İşte derbi öncesinde iki takımın istatistikleri...
25.10.2021
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