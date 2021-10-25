SÜPER LİG HABERLERİ - İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan istatistikler!

Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde A Spor editörü Furkan Bozoğlu, iki İstanbul ekibinin istatistiklerini canlı yayında paylaştı. İşte derbi öncesinde iki takımın istatistikleri...

ABONE OL