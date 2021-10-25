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GALATASARAY HABERLERİ - İşte Terim'in derbi şifresi! "Galatasaray'ın Avrupa'daki oyunu..."

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Dev derbi öncesinde sarı kırmızılı ekibin derbideki şifresi belli olmaya başladı. Fatih Terim'in öğrencileri, Avrupa'da ve Süper Lig'de farklı taktik ve disiplinle oynuyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, derbide Galatasaray'ın hangi oyun anlayışıyla sahaya çıkacağını anlattı. Özcan, "Bu maçta iştahlı oynayıp Beşiktaş'ı maça ortak etmemek lazım. Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3 maçta da beraberlik cebinde oynadı. Kazanmak için saldırmadı ve çok pozisyon vermeyip kalesini gole kapattı. Daha dengeli bir oyun ve oyunu biraz soğutmasını bekliyorum Galatasaray'dan." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
25.10.2021
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İşte Terim’in derbi şifresi! Galatasaray’ın Avrupa’daki oyunu... İşte Terim'in derbi şifresi! "Galatasaray'ın Avrupa'daki oyunu..." 25.10.2021
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