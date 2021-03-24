24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Manchester United Mostafa Mohamed ile ilgileniyor mu? Canlı yayında açıkladı!
Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden transfer edilen Mostafa Mohamed için kulüplerin ilgisi sürüyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray gündemini Sabah Sporu programında değerlendirdi. Özcan, "Yakında Mohamed için gözlemci gönderecekler" ifadesine yer verdi.
24.03.2021
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