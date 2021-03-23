23 Mart 2021, Salı
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Galatasaray'da Feghouli oynamalı mı?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da en çok tartışılan konu olan sahaya diziliş hakkında A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, 'Spor Ajansı' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Galatasaray'da Muslera'dan sonra tahtaya dizilecek ilk isim Feghouli olmalıdır. Sahada oyun kurabilecek tek oyuncu o" dedi. (GS spor haberleri)
23.03.2021
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