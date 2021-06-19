Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV maçına kadar kaç transfer yapılacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı olan PSV mücadelesi öncesi transferde ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından PSV maçına kadar en az 2-3 transfer yapılacak." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

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